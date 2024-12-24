Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen çift Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Burada çift için helallik alındı, dua edildi.

Kazada yaralanan ve Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 17 yaralıdan 15'i taburcu edildi, 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Mustafa Ç. idaresindeki Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsünün gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildiği, pratisyen hekim Osman Zeki (24) ve eşi öğretmen Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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