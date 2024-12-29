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        Elazığ ve Bingöl'de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:23
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        Elazığ ve Bingöl'de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        ELAZIĞ/BİNGÖLAA)- Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle ilçelerden Karakoçan'da 23, Kovancılar'da 6 ve Palu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bingöl

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 16, Karlıova'da 8, Kiğı'da 4, Solhan'da 12 ve Yayladere'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapanan 61 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        - Günlük 30 kamyon kar ilçe dışına taşınıyor

        Karlıova ilçesinde, 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda biriken kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

        Günlük toplanan yaklaşık 30 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

        Personel şefi Hüseyin Doğan, ilçede kar yağışının uzun zamandır sürdüğünü belirterek, belediye olarak karla mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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