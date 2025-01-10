Keban Özel İdare Müdürü Polat görevine başladı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Özel İdare Müdürü Cuma Polat görevine başladı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Özel İdare Müdürü Cuma Polat görevine başladı.
Keban'da Özel İdare Müdürü Sadi Oruç'un emekli olmasıyla boşalan Keban Özel İdare Müdürlüğüne İl Genel Sekreterliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Cuma Polat atandı.
Keban'a gelerek görevine başlayan Polat, "Keban daha önce tanıdığım ve bildiğim bir yerdi. Tüm kamu kurumlarımızla işbirliği yaparak, Keban için durmaksızın çalışacağız. İlçeye katkı vermeye, hizmet etmeye geldim." dedi.
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