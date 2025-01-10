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        Keban Özel İdare Müdürü Polat görevine başladı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Özel İdare Müdürü Cuma Polat görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:00
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        Keban Özel İdare Müdürü Polat görevine başladı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Özel İdare Müdürü Cuma Polat görevine başladı.

        Keban'da Özel İdare Müdürü Sadi Oruç'un emekli olmasıyla boşalan Keban Özel İdare Müdürlüğüne İl Genel Sekreterliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Cuma Polat atandı.

        Keban'a gelerek görevine başlayan Polat, "Keban daha önce tanıdığım ve bildiğim bir yerdi. Tüm kamu kurumlarımızla işbirliği yaparak, Keban için durmaksızın çalışacağız. İlçeye katkı vermeye, hizmet etmeye geldim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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