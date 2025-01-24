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        Elazığ'da üç otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da üç otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:16
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        Elazığ'da üç otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da üç otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        A.O.B'nın kullandığı 23 EL 039 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda, G.K. yönetimindeki 23 BT 821 plakalı otomobil ve B.G'nin kullandığı 23 ACF 075 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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