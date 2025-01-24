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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:52
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, ilk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Tekin, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Daha sonra kültürel ve sosyal değerlerin öğretilmesine yönelik yarıyıl tatili etkinliğinin yapıldığı Sürsürü Anaokulu'nu ziyaret eden Tekin, programa katılan öğrenciler ve dedeleriyle sohbet etti.

        Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini, müfredatı değiştirdiklerini anımsattı.

        Çocukların adetleri ve gelenekleri öğrenmelerini, dedelerini ve babalarını örnek almalarını istediklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

        "(Muhalefet) Onlar da 'Öğrenmesinler.' diyor. 'Okullara bunu resmi olarak koyalım, öğretmenlerimiz bunu dersin bir parçası olarak öğretsinler.' diyorum. Adamlar da çıkıyor, 'Siz gericisiniz.' diyor. Ben de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu.' diyorum. Çocuklarımız geleneklerini, göreneklerini, kültürünü öğrensin. Diğer şeyleri öğrenmesinler demiyoruz. Onları da öğrenecekler ama bunu öğrensinler ki bu toplum bir arada yaşasın. Yarın deprem, yangın olduğunda birbirlerine yardımlaşsınlar. Yakınında sıkıntısı olduğunda, ölüsünün arkasından bir Fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gitsin, dua okusun, bunları öğrensin istiyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Böyle dediğim için de bana her gün televizyonda saydırıyorlar. Çocuklar önce dilimizi öğrensinler. Dilini doğru dürüst konuşamayan bir çocuğa, İngilizce, matematik nasıl öğreteceğiz? Bunu başlattık. Buna bile itiraz ediyorlar. 'Anadolu benim arkamda, siz ne derseniz deyin.' diyorum."

        Öğrencilerin dedeleri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirterek, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

        Ziyaretin ardından Hacı Mehmet Dumandağ Camisi'nde cuma namazı kılan Tekin, burada depremlerde ve Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dua programına iştirak etti.

        Tekin ve beraberindekiler, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

        Ziyaretlere, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile kurum temsilcileri ve yetkililer de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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