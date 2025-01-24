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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı

        ELAZIĞ'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, 2 otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:10
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır, 3 yaralı
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        ELAZIĞ'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, 2 otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Özel Harekat kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen A.O.B.'nin kullandığı 23 EL 039 plakalı otomobil, F.B. idaresindeki 23 BT 821 plakalı otomobil ile B.G.'nin kullandığı 23 ACF 075 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kaza araç sürücüleri yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan F.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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