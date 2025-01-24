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        Bakan Tekin, Elazığ'da öğrencilerle buluştu (2)

        ELAZIĞ'DATOPLU AÇILIŞ TÖRENİMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımı ile Elazığ'da 25 eğitim kurumunun toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:50
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        Bakan Tekin, Elazığ'da öğrencilerle buluştu (2)
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        ELAZIĞ'DATOPLU AÇILIŞ TÖRENİ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımı ile Elazığ'da 25 eğitim kurumunun toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Aziz Gül Ortaokulu'nda yapılan toplu açılış törenine; Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Tekin, 414 dersliğin daha hizmete sunulacağını belirtti.

        'CİDDİ BİR ÇABA İÇERİSİNE GİRİLDİ'

        Bakan Tekin, "24 Ocak depreminden sonra bu depremin de yaralarını sarmak için bütün bakanlıklarda ciddi bir çaba içerisine girildi. Bugün yaklaşık 379 dersliğin açılışını gerçekleştireceğiz. 2022 yılından itibaren Elazığ'da toplam 1032 dersliği faaliyete geçirmiş olduk. Bu okullardan 36 tanesi depremden hasar görüp yeniden yapılan, 25 tanesi ise yeni yapılan okullardır. Bu okullarımızın yaklaşık maliyeti 2,5 milyar TL'dir. Yaraları sarar mı? Yaraları sarması mümkün değil. Acıları hep kalbimizde yaşayacak. Ama ortaya çıkan hasarın telafi edilmesi adına bunlar önemli şeyler. Şu an inşaatı devam eden 260 dersliğimiz daha var. İhale süreçleri devam ediyor. Bir de 2025 yılı içerisinde bakanlık olarak yatırım programına aldığımız, 154 derslikli okullarımız var. İnşallah yaklaşık 414 dersliğimiz 1,5- 2 yıl içerisinde hizmete sunulmuş olacak. Bunlara ilaveten ciddi bir beklenti içerisinde olunan öğretmenevi var. Onu da biraz önce valimizden konuştuk, yatırım programımıza aldık. En kısa sürede ihale süreci tamamlanıp, Elazığ'a güzel, yakışır bir şekilde öğretmenevi kazandıracağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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