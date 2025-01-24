Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamında son bir haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 227,45 gram sentetik kannobinoid, 159,54 gram esrar, 7,14 gram metamfetamin,1694 sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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