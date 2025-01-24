AA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 8 kişi hakkında tutuklama talep edildi. GÖZALTINDAKİ İSİMLER Sedat Gülener (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı), Ece Kayacan (İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı), Kenan Coşkun (İtfaiye Müdür Vekili), Faysal Yaver (Otelin aşçısı), Halit Ergül (İşletme sahibi), Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz (Otelin mutfak çalışanları) Emir Aras (Şirket müdürü), Hüseyin Özer (Elektrikçi), Zeki Yılmaz (Otel Müdürü), Ali B. (Emekli Mimar) Tutuklama istemiyle HAKİMLİĞE sevk edilen isimler: Halit Ergül (İşletme sahibi) Faysal Yaver (Otelin aşçısı) Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz (Otelin mutfak çalışanları) Zeki Yılmaz (Otel Müdürü) Soldan sağa Zeki Yılmaz (Otel Müdürü), Emir Aras (Şirket müdürü), Halit Ergül (İşletme sahibi)