Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Ziyarete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı da eşlik etti.

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