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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:53
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

        Bakan Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü.

        Ziyarete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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