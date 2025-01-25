Bakan Uraloğlu, AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız." dedi.

Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede, AK Parti Elazığ teşkilatının bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi sunuldu.

Bakan Uraloğlu, kongrede yaptığı konuşmada, yenilenme süreci olan kongrenin Elazığ'da yeni bir heyecana vesile olacağını belirterek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Elazığ'ın neye ihtiyacı olduğunu bildiklerini, hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Uraloğlu, kentte 33 kilometre olan bölünmüş yolu 365 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

"Sıcak asfaltımız hiç yokmuş, 204 kilometreye çıkardık. Elazığ'ı her yönden bölünmüş yollarla bağladık. Ankara, Mersin, Muş, Bingöl, Erzurum ve Malatya'ya kadar her tarafıyla bağladık. Elbette yapacağımız işler var." ifadelerini kullanan Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü'nün bir mühendislik eseri olduğunu, köprüyü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendilerine yapmak nasip olduğunu anlattı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden, bir diğeri de Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde inşallah bunların da yapımına geçeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Elazığ'ın özel ve kadim bir şehir olduğunu, burada olmanın ayrı bir mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yüreklerinde büyük bir yangın olduğunu belirten Karaaslan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.