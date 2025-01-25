Bakan Uraloğlu: Elazığ- Harput İl Yolu ile yıllık 65 milyon lira tasarruf edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu sayesinde eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdüklerini belirterek, “Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Elazığ’a geldi. Valiliği ziyaret ederek Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile görüşen Bakan Uraloğlu, daha sonra Elazığ Belediyesi’ne geçti. Bakan Uraloğlu’na AK Parti milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı da eşlik etti. Ziyaretlerinin ardından Harput İl Yolu açılış törenine katılan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Elazığ'ımız ile sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak kültür mirası olan Harput arasındaki ulaşım altyapısının gücüne güç katan, Elazığ Harput İl Yolu açılış töreni vesilesi ile bir aradayız. Sözlerime öncelikle dün ülkemizin yaşadığı en acı günlerden biri olarak hafızalarımıza kazınan 24 Ocak Elazığ depreminin 5’inci seneyi devriyesinde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızı dua ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Üzerinden 5 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef, 6 Şubat’ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Elazığ ve 6 Şubat depremleri, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yine Bolu Kartalkaya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabb’im her türlü afetlerden ülkemizi korusun” dedi.

‘ELAZIĞ’IN ULAŞIM AĞINI İLMEK İLMEK ÖRDÜK’

Fırat Nehri’nin üzerindeki Kömürhan Köprüsü’nde 7 bin ton çeliğin kullanıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ulaşım altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Elazığ-Harput İl Yolu gibi önemli projelerle şehirlerimizin ulaşım altyapısını güçlendirip, yeniden inşa ediyoruz. Elazığ, binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır. Harput sadece taştan örülmüş duvarlar ve tarihi yapılar değildir elbette. Anadolu'nun kadim kültürünü günümüze taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan bir köprüdür. Milli ve manevi değerlerimize her daim sahip çıkan Elazığ’ın AK Parti hükümetleri nezdinde de çok ayrı bir yeri var. Hamdolsun son 23 yıldır ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayali de düşü de gerçeğe döndürdü. ‘Hayaldi, gerçek oldu’ dedi. Elazığ’ın tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için nice projeler gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Elazığ’ın ulaşım ağını ilmek ilmek ördük. Elazığ’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 52 milyar 871 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında; 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 204 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ-Malatya ve Elazığ-Bingöl yollarını bölünmüş yol standardında tamamlayarak bu şehirlerimizin geleceklerini birleştirdik. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü’nün devamında bağlantı tüneliyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdik. Fırat Nehrimizin üzerindeki gerdanlığımız olan Kömürhan Köprümüz Uluslararası Yol Federasyonu IRF tarafından da geçtiğimiz yıl gergin eğik askılı ve ters-y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde dünyanın en iyi köprüsü seçildi. Üstelik bu köprümüzde Eyfel Kulesi’nin yapımında kullanılan çelik kadar çelik kullandık. Dile kolay tam 7 bin ton. Ve tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprümüz gurur kaynağımız oldu. Yine, Elazığ Güney Çevre Yolu’nu hizmete açarak şehrimizin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya illerinin bağlantısını sağlayıp, şehirlerarası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış sağladık. Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl Ayrımı-Tunceli, Baskil geçişi, Havalimanı yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. Murat Nehri üzerinde bulunan Tarihi Palu Köprüsünü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırdık. Şu anda Elazığ- Malatya- Darende Yolu Kavşak İşleri ve Dicle II ve Hazar köprüleri ile Maden İstasyon Köprüsü yapımı gibi 9 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

‘YILLIK TOPLAM 65 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ’ Açılan yol sayesinde yıllık toplamda 65 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: “Elazığ’da hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de açılışı için bir araya geldiğimiz Elazığ-Harput İl Yolumuzdur. Bildiğiniz üzere Elazığ’ın kültür ve medeniyet şehri Harput, tarihi ve sosyal dokusuyla yüksek turizm potansiyeline sahip. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle yoğun bir trafik yaşıyor. Bu kapsamda, Elazığ-Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisine sıkışan yol üzerinden 15,6 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına alarak 2 kilometre kısalttık. 13,6 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. Toplam uzunluğu 204 metre olan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Nurallı ve Pertek köprülü kavşaklarını da inşa ettik. Böylece altyapı ve yapım çalışmaları devam eden Elazığ 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım sağlamakla birlikte, Elazığ’ın nüfusunun yüzde 70’inin yaşadığı Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Ataşehir, Bahçelievler, Yeşilkent, TOKİ Konutları, Sürsürü ve Üniversite mahalleleri ile Malatya, Keban ve Pertek gibi merkezlerden gelen trafiğe de hizmet verecek bir yol tesis ettik. Hizmete sunduğumuz bu 13,6 kilometrelik yolumuz sayesinde; eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 65 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 315 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Açılışını yaptığımız yol kesintisiz bir lojistik akışıyla başta narenciye gibi tarım ürünleri olmak üzere ihracat faaliyetlerini geliştirerek bölgedeki ekonomi hacmin büyümesine katkı sağlayacaktır. Elazığ’daki yatırımlarımız elbette sadece karayolu çalışmalarıyla sınırlı değil. Elazığ’ın mevcut konvansiyonel demiryolu hattının tamamını yeniledik. Palu-Genç-Muş Demiryolu’nu deplase ettik ve Yolçatı-Tatvan Hattı Muratbağı İstasyonu’na 2 adet yeni yol ekledik. Malatya- Elazığ demiryolu hattını sinyalli ve elektrikli hale dönüştürecek projelerimiz de devam ediyor. Sinyalizasyon çalışmalarını bu yıl içerisinde, elektrikli hale getirme işlerini de 2026 içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yolçatı- Diyarbakır- Kurtalan, Diyarbakır- Mazıdağ Hattını modernize etmeyi ve Elazığ- Suveren- Genç hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmeyi de planlıyoruz. AK Parti ile birlikte halkın yolu haline gelen havayollarında da Elazığ’ı ihmal etmedik. Terminal binasını yeniledik, yolcu kapasitesini yılda 2,5 milyon kişiye çıkardık. Geniş gövdeli uçaklar inebilsin diye yeni pist yaparak mevcut pistini genişlettik. Havalimanımız 2024 yılında 968 bin 140 yolcuya hizmet verdi. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Elazığ- Harput İl Yolu’nu başarıyla tamamlayan tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Başta Elazığlılar olmak üzere tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”