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        Elazığ'da geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretildi

        Elazığ'da 2024 yılında 20 milyon yavru alabalık üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:34
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        Elazığ'da geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretildi
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        Elazığ'da 2024 yılında 20 milyon yavru alabalık üretildi.

        Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi.

        Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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