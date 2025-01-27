Elazığ'da geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretildi

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi.

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