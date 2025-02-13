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        Elazığ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:40
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        Elazığ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı
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        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerce yüksek miktarda kredi kullanımı ve kredi limiti artırma vaadiyle, 14 kişinin banka hesaplarından üçüncü kişilerin hesabına 1 milyon 932 bin lira gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Batman, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 6 banka kartı, 2 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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