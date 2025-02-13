Elazığ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerce yüksek miktarda kredi kullanımı ve kredi limiti artırma vaadiyle, 14 kişinin banka hesaplarından üçüncü kişilerin hesabına 1 milyon 932 bin lira gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Batman, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 6 banka kartı, 2 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.