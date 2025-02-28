Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil arkadan çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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