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        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:20
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        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil arkadan çarptı.

        Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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