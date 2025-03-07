Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.M'nin kullandığı 64 ABB 447 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Güney Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Y.M. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise hafif yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
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