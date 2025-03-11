Ağın Belediyesince çevre düzenlemesi yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından çevre düzenlemesi ve arızalanan hatlarda onarım çalışmaları yapılıyor.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından çevre düzenlemesi ve arızalanan hatlarda onarım çalışmaları yapılıyor.
Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Şenpınar Mahallesi'nde foseptik hattı onarımı ve Merkez Mahallesi'nde ise çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı çalışması yürütüldü.
Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'nde bulunan foseptik hattındaki arızaya müdahale edildiğini belirterek, "Ezikgilin Çeşmesinin yoluna kilitli parke taşı döşendi, çeşmenin onarımı yapıldı. Ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
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