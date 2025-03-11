Ağın Belediyesince çevre düzenlemesi yapıldı

Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Şenpınar Mahallesi'nde foseptik hattı onarımı ve Merkez Mahallesi'nde ise çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı çalışması yürütüldü.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından çevre düzenlemesi ve arızalanan hatlarda onarım çalışmaları yapılıyor.

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