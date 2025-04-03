Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı

        Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazar Gölü çevresinden 7 ton çöp toplandı
        ABONE OL

        Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

        Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

        Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (3)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (3)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk, 9 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk, 9 yaralı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı