Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, 4 kilo 10 gram esrar, 30 gram kokain, 11,95 gram metamfetamin, 5,62 gram sentetik uyuşturucu, 52 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 700 lira ele geçirildi.

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