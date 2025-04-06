Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Nisan'da, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 4 kilo 10 gram esrar, 30 gram kokain, 11,95 gram metamfetamin, 5,62 gram sentetik uyuşturucu, 52 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 700 lira ele geçirildi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 2 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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