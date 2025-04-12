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        Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:38
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        Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 8 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'taki kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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