Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 8 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'taki kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli yakalandı.

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