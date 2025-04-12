Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 8 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'taki kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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