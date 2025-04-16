Keban'da zirai donun ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 10-11 Nisan'da meydana gelen zirai donun ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zirai don ile ilgili olarak ilçe merkezi ve 30 köyünde hasar tespit çalışmalarının yapıldığı ve çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

TARSİM'den (Tarım Sigortaları Havuzu) sigorta yaptıran çiftçi ve üreticilerin Alo 172 numaralı hattı aramaları gerektiği kaydedilen açıklamada, "TARSİM'den sigortası olmayıp 2025 Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıran veya güncelleme yapan üreticilerin Bakanlık duyurularını takip etmeleri önemle rica olunur. Çalışmalar köy bazlı örneklem bahçelerde köyün tamamını temsil edecek şekilde yapılmış olup bireysel olarak tespit çalışması yapılmayacaktır. Hasar oranları Bakanlığa bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.