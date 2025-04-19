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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Elazığ'da zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Elazığ'ın Baskil ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:06
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Elazığ'da zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Elazığ'ın Baskil ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu.

        Bayraktar, Velipalas köyü mevkisindeki kayısı bahçelerini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, bu tür doğal afetlerin çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.

        Malatya ve Elazığ'ın don afetinden yara aldığını ifade eden Bayraktar, "Bu bölgenin kayısısı çok meşhur. Elazığ'da 1 milyon, Malatya'ya 10 milyon civarında ağaç var. Türkiye üretiminde yüzde 50'den fazlasını bu bölge gerçekleştiriyor. Burada üzücü olan stratejik ve ihracat değeri olan bu ürünü tamamen kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Bu işten ekmek yiyen üreticilerin şu an sıkıntıda olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Yüzde yüze varan bir zarar var. Üreticilerimize böyle bir dönemde sahip çıkmamız lazım. Üreticilerimizin sahada, tarlada ve bahçede kalması için onlara gerekli desteği vermek lazım. Aileleriyle beraber bu kadar emek verilen bir ürün bir gecede yok oluyor. Bu emek bir gecede bir don olayı ile yok oluyor. Tarım afetlere açık bir fabrika. Hangi afetin ne zaman geleceği belli değil."

        Bakanlığın yaptığı çalışmaların olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        "O çalışmaya göre de Bakanlık maliyetlerin bir kısmını ödeyecek. Ama onun yanına kredi desteği olmak üzere farklı destekleri koymak lazım. Çiftçimizin bu kadar devlete ihtiyaç duyduğu bir dönem çok azdır. Çünkü zayiat çok büyük. Burada bütün çiftçiler kayısı üretiyor. Bu ihtiyaçları yerinde tespit edip ilgili Bakanlıklara ileteceğiz. Oda başkanlarımız bu afet başladığından beri sahadalar. Sorunları gerekli yerlere iletiyorlar. Bizler de Ankara'da elimizden geleni yapacağız. Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin."​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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