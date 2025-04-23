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        Elazığ'da kırsaldaki çocukların 23 Nisan coşkusu jandarmanın sürpriziyle katlandı

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri sürpriz etkinlikle kırsaldaki çocukların yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:02
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        Elazığ'da kırsaldaki çocukların 23 Nisan coşkusu jandarmanın sürpriziyle katlandı
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        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri sürpriz etkinlikle kırsaldaki çocukların yüzünü güldürdü.

        İl Jandarma Komutanlığının "Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği", "Trafik Timleri", "Motosikletli Asayiş Timleri", "Atlı Jandarma Timi", "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi"nden oluşan ekipler beraberlerinde "Jandarma Köpek Timleri" ile çocukların bayram sevincini paylaşmak için Yedigöze köyündeki Yedigöze İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Çocuklar tarafından sevinçle karşılanan ekipler, okulun bahçesinde onlarla yüz boyama etkinliği yaptı, çeşitli oyunlar oynadı.

        Jandarma ekipleri, askeri araçları tanıttıkları öğrencilere jandarma şapkası, top, balon ve çeşitli hediyeler verdi.

        Çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan, üzerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" yazısı bulunan pastayı jandarma ablaları ve ağabeyleriyle kesti.

        - "Bu özel günde jandarmamızın burada olması bizleri gururlandırdı"

        Okul Müdürü Cem Güzel, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin düzenlediği sürpriz etkinlikle çocukların bu yıl 23 Nisan coşkusunu bir başka güzel yaşadığını belirtti.

        Öğrencilerin jandarmanın bu anlamlı ziyaretiyle büyük moral bulduğunu ifade eden Güzel, "Çocuklarımızın bu özel gününde jandarmamızın burada olması bizleri de çok onurlandırdı, gururlandırdı. Bütün çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bizleri yalnız bırakmadıkları için jandarma ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir, diğer bayramları ve günleri de hep birlikte kutlarız." ifadesini kullandı.

        - "Çok eğlendik, günümüz çok güzel geçti"

        Öğrencilerden 2. sınıfta okuyan Nisa Yaşar da jandarma ekiplerinin hazırladığı birbirinden eğlenceli etkinliklerle çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Jandarma ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için büyük sevinç duyduk." dedi.

        3. sınıfta okuyan Amine Zehra Kaşan ise jandarma ekipleri sayesinde bu yıl 23 Nisan kutlamalarının daha eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Çok eğlendik, günümüz çok güzel geçti. Jandarma ağabey ve ablalarımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        3. sınıf öğrencisi Ecrin Tekin de jandarma ekiplerinin gece gündüz güvenliği sağladığını, düzenledikleri bu tür etkinliklerle de yanlarında olduklarını dile getirerek, onları çok sevdiğini söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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