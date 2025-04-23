Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Mehmetçik Stadyumunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.
Törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.