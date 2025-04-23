Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Mehmetçik Stadyumunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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