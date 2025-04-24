Keban'da jandarma iç sularda av yasağı denetimi yaptı

Bu süreçte İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi Komutanlığına bağlı ekipler üreme döneminde balıkların yaşam alanları olan iç sularda kaçak avlanmanın önüne geçmek için Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü'nde denetim ve kontrollerini artırdı.

İç sularda 1 Nisan'da başlayan av yasağı 30 Haziran'a kadar devam edecek.

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