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        Elazığlı Muhammed şampiyon olunca hedef büyüttü

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Abdülkadir Çelik, 3 yıl önce başladığı güreş branşında 2 Türkiye şampiyonluğu elde edince hedef büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:05
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        Elazığlı Muhammed şampiyon olunca hedef büyüttü
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Abdülkadir Çelik, 3 yıl önce başladığı güreş branşında 2 Türkiye şampiyonluğu elde edince hedef büyüttü.

        TOKİ Fırat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çelik, 3 yıl önce babası Yasin Çelik'ten etkilenerek güreş sporuna başladı.

        Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün güreş salonunda sürdüren ve katıldığı 15 bölgesel turnuvada birincilik elde eden Elazığ TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Çelik, geçen yıl 27-28 Şubat'ta Niğde'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Çalışmalarına hız katan Çelik, 24-27 Temmuz 2024'te Ordu'da düzenlenen 13 Yaş Altı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda 52 kiloda Türkiye birinciliği, bu yıl da 20-22 Mart'ta Kocaeli'de yapılan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

        Hedefini büyüten Çelik, 12 Mayıs'ta yapılacak olan 15 Yaş Altı Kulüpler Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olup milli formayı giymek istiyor.

        Çelik, antrenörleri İlyas ve Mehmet Peker, eşliğinde haftanın 6 günü günde yaklaşık 3 saat çalışıyor.

        - "Geliştikçe zorluklar geçmeye başladı"

        Muhammed Abdulkadir Çelik, AA muhabirine, babasından etkilenerek başladığı güreş sporunu antrenörleri sayesinde sevdiğini söyledi.

        İlk başlarda zorlandığını anlatan Çelik, "Bu spora babamın güreşlerini izleyerek başladım. Maçlarda zorlanıyordum. Babamın ve antrenörlerimin desteğiyle maçlarda daha iyi performans göstermeye başladım. Geliştikçe zorluklar geçmeye başladı." dedi.

        Katıldığım 15 bölgesel yarışmada madalya kazandığını, bunların kendisini daha çok motive ettiğini anlatan Çelik, bu sporunun yaşam şekli haline geldiğini kaydetti.

        Boş zamanında antrenmanlar yaptığını ve güreş maçları izleyerek tecrübe kazandığını ifade eden Çelik, "Bölgesel maçlarda aldığım derecelerden sonra iki Türkiye birinciliği, bir üçüncülük elde ettim. Bu sporda en iyi olmayı hedefliyorum. İlk hedefim milli forma daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatlar." ifadelerini kullandı.

        - "Çelik, o kürsüye alıştı Allah'ın izniyle oradan inmez"

        Antrenör İlyas Peker de Çelik'in güreşte kısa sürede iyi dereceler elde ettiğini bildirdi.

        Çelik'in çok yetenekli ve hevesli olduğunu aktaran Peker, "Çok emek verdik. Katıldığı yarışmalarda iyi dereceler aldı. Şimdi 15 yaş grubuna hazırlanıyoruz. Onun Avrupa şampiyonası var. Hedefimiz Avrupa. Çelik, o kürsüye alıştı, Allah'ın izniyle oradan inmez." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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