Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bir apartmanın 6. katında yalnız yaşayan Celal A'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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