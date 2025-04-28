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        Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Elazığ'da 52 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:05
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        Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Elazığ'da 52 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bir apartmanın 6. katında yalnız yaşayan Celal A'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Celal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Celal A'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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