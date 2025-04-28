Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Elazığ'da 52 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Elazığ'da 52 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bir apartmanın 6. katında yalnız yaşayan Celal A'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Celal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Celal A'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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