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        Keban'da okullarda "İklim Okuryazarlığı Eğitimi Programı" düzenlendi

        Keban ilçesinde "İklim Okuryazarlığı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:03
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        Keban'da okullarda "İklim Okuryazarlığı Eğitimi Programı" düzenlendi
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        Keban ilçesinde "İklim Okuryazarlığı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla "İklim Okuryazarlığı" kapsamında okullarda eğitim programları yapıldı.

        Keban Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Dr. Mümine Güher, bu doğrultuda Atatürk İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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