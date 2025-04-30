Keban'da okullarda "İklim Okuryazarlığı Eğitimi Programı" düzenlendi

Keban Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Dr. Mümine Güher, bu doğrultuda Atatürk İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verdi.

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