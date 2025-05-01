Elazığ'da üniversite öğrencilerinden 1 Mayıs dolayısıyla inşaat işçilerine yemek ikramı

Elazığ'da üniversite öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla inşaat işçilerine yemek ikram etti.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan bir grup öğrenci, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde farkındalık oluşturmak istedi.

Bu kapsamda öğrenciler, inşaatta çalışan işçilere yemek hazırlamak için harekete geçti.

Öğrenciler satın aldıkları malzemelerle hazırladıkları ve ekmek fırınındaki odun ateşinde pişirilen yemeği de yanlarına alarak Sürsürü Mahallesi'nde inşaatta çalışan işçileri ziyaret etti.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan öğrenciler, onlara hazırladıkları yemek ile tatlı ve içeceklerden oluşan bir sofra kurdu.

İşçiler, kendilerine bu sürprizi hazırlayan öğrencilere teşekkür etti.

Üniversite öğrencilerinden Begüm Akar Deniz, bu anlamlı günde işçilere moral vermek ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini söyledi.