Elazığ'da 107 firari hükümlü yakalandı

Öte yandan, yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 34 tabanca, 298 fişek, 11 tüfek ve 86 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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