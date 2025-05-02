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        Elazığ'da 107 firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:10
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        Elazığ'da 107 firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 firari hükümlü yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 107 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 34 tabanca, 298 fişek, 11 tüfek ve 86 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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