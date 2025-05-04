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        Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi

        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak avlanıldığı tespit edilen 700 kilogram balık ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:14
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        Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi
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        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak avlanıldığı tespit edilen 700 kilogram balık ele geçirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde kent genelinde balıkların üreme döneminde kaçak avlanmaya yönelik denetimler yapılıyor.

        Bu kapsamda, Keban Baraj Gölü 16. Avlak Sahası sınırlarında yer alan Yenikapı köyü yakınında bir araçta kaçak avlanıldığı belirlenen 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi.

        Balıklara el konulurken, araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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