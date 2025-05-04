Elazığ'da kaçak avlanan 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi

Bu kapsamda, Keban Baraj Gölü 16. Avlak Sahası sınırlarında yer alan Yenikapı köyü yakınında bir araçta kaçak avlanıldığı belirlenen 700 kilogram sazan balığı ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde kent genelinde balıkların üreme döneminde kaçak avlanmaya yönelik denetimler yapılıyor.

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