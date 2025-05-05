Keban'da futbol turnuvası düzenlenecek
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce futbol turnuvası düzenlenecek.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce futbol turnuvası düzenlenecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek turnuvada birincilik elde eden takıma tam altın, ikinci olan takıma yarım altın, üçüncü olan takıma ise çeyrek altın verileceği, gol kralına krampon, en centilmen oyuncuya ise eşofman hediye edileceği belirtildi.
Turnuvaya katılmak isteyen takımların 5-9 Mayıs'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.
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