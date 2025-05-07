Ağın'da kadınlar Hıdırellez'i kutladı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hıdırellez'i kutladı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hıdırellez'i kutladı.
Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hıdırellez kutlama programı düzenledi.
Hurşit Kuş Hatıra Ormanındaki programda, kadınlar Hıdırellez Bayramı ve baharın gelişini kutladı.
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