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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Keban'da balık üretim tesislerini ziyaret etti

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesinde balık üretim tesislerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:00
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Keban'da balık üretim tesislerini ziyaret etti
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesinde balık üretim tesislerini ziyaret etti.

        Hatipoğlu, Keban Barajı üzerinde kurulan balık üretim tesislerini ve üretim alanlarını gezdi.

        İlgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Hatipoğlu, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen katıldı.

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