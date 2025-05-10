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        Toplanan mavi kapaklar öğrencilerin emeğiyle Anneler Günü hediyesi oldu

        İSMAİL ŞEN / PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler, "sıfır atık" temasıyla toplanan mavi kapaklarla Anneler Günü'nde annelerine hediye etmek için tablo yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:26
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        Toplanan mavi kapaklar öğrencilerin emeğiyle Anneler Günü hediyesi oldu
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        İSMAİL ŞEN / PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler, "sıfır atık" temasıyla toplanan mavi kapaklarla Anneler Günü'nde annelerine hediye etmek için tablo yaptı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda Keban'daki Fevzi Çakmak İlkokulu'nda toplanan mavi kapakların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla "Kapaktan Sanata" projesi hayata geçirildi.

        Okulda 3. sınıfta okuyan öğrenciler toplanan mavi kapaklar ve temin edilen atık pet şişe ile ip, pipet ve karton malzemeler kullanarak Anneler Günü'nde annelerine hediye etmek için "kelebek", "saksıda çiçek", "meyve ağacı", "Türk bayrağı" gibi figürlerin yer aldığı tablolar hazırladı.

        Sınıflarda öğrencilerin özenle hazırladığı tablolarla okulun bahçesinde sergi düzenlendi.

        Toplantı yapılacağı belirtilerek okula davet edilen anneler, çocuklarının kendileri için sürpriz olarak hazırladığı anlamlı hediyeleri görünce büyük mutluluk yaşadı.

        Sergilenen tablolar, annelere hediye edilecek.

        - "Her bir tabloda ayrı emek, ayrı değer var"

        Proje yürütücüsü Sınıf Öğretmeni Betül Ertürk, AA muhabirine, 3. sınıf öğrencileriyle çevre bilinci oluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerinin hayal güçlerini kullanarak anneleri için birbirinden güzel tablolar yaptıklarını, bunlarla bir de geri dönüşüm sergisi düzenlediklerini ifade eden Ertürk, "Bu projeyle öğrencilerimiz geri dönüşümün ne kadar kıymetli olduğunu, atık materyallerden geri dönüşümle neler yapılabileceğini görmüş oldu. Her bir tabloda ayrı emek, ayrı değer var. Mavi kapakları çivilerle delerek, iplerle sarıp renklendirdik. Ortaya çok farklı çalışmalar çıktı." dedi.

        Ertürk, velilerin bu çalışmaları görünce çok beğendiğini, duygulandığını dile getirdi.

        - "Hem çevremizi nasıl koruyacağımızı öğrendik hem de eğlendik"

        Öğrencilerden Necva Alp, mavi kapak ve atık malzemeleri değerlendirerek anneleri için birbirinden güzel tablolar yaptıklarını söyledi.

        Tablosunda çiçek figürünü kullandığını anlatan Alp, tabloların sergide beğeni gördüğünü belirtti.

        Hazal Doğan da anneleri için sürpriz sergi hazırlayarak geri dönüşümün önemine dikkati çektiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

        "Hem çevremizi nasıl koruyacağımızı öğrendik hem de eğlendik. Eğer herkes geri dönüşüme dikkat ederse daha temiz dünya mümkün olabilir."

        Yusuf Polat da geri dönüşüm yoluyla birçok kazanım elde edilebileceğini anlatarak, "Bunun önemini düşünerek annelerimize hazırladığımız tabloları ve düzenlediğimiz sergiyi hediye ettik." ifadesini kullandı.

        - "Bu sergi beni çok duygulandırdı"

        Sergiyi gezen annelerden Cansu Özcan, çocukların öğretmenlerinin yol göstericiliğiyle çok anlamlı çalışma ortaya koyduklarını, büyüklere de örnek olduğunu söyledi.

        Özcan, "Daha önce çok sergi gezdim ama bu sergi beni çok duygulandırdı, öğrencilerimizin farkındalığı bizleri çok mutlu etti. Daha yaşanabilir dünya için geri dönüşüm projeleri çok önemli. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Sevil Turan da çocukların birbirinden güzel tablolarla hazırladıkları sergiyle kendilerine büyük sürpriz yaptığını, sergiyi ilgiyle gezdiğini belirtti.

        Nesrin Polat ise öğrencilerinin duyarlılığından gurur duyduğunu belirterek, "Bize bir mesaj verdiler. Kullandığımız bazı şeyleri çöpe atmadan bunları değerlendirebileceğimizi bize göstermiş oldular." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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