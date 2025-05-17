Elazığ Orman Bölge Müdürü Arpacı Keban'daki çalışmaları inceledi

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı Keban Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği sahasında fidan bakım çalışmalarını inceledi.

Arpacı, Karakaya Baraj Havzası Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Çevrimtaş ağaçlandırma sahasının toprak işleme çalışmaları ile Keban Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, Mercan Dere Mikro Havza Projesi kapsamında Keban Taşkesen köyünde fidan bakımı çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemeler yaptı.

Arpacı'ya ziyaretlerinde Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan ve Keban Orman Ağaçlandırma Şefi Gülseven Tosun da eşlik etti.