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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:10 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:10
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 2-8 Haziran'da meydana gelen 228 asayiş olayında yakalanan 220 şüpheliden 9'u tutuklandı, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 85 bin 601 kişi ve 50 bin 220 araç kontrol edildi, aranan 751 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 3 bin 238 araca cezai işlem uygulandı, 276 araç trafikten men edildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 20 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid, uyuşturucu nitelikte 178 hap, sentetik ecza ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 fişek, 9 kesici alet, tüfek, 2 hassas terazi, 4 cep telefonu, 2 emtia, 450 tütün ambalajı, 111 bin 650 makaron, 286 kilogram kıyılmış tütün, 6 sigara sarma makinesi ve 1612 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 42 trafik kazasında 96 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi ile motosiklet ve otomobil bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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