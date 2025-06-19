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        Elazığ'da odunlukta çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da odunlukta çıkan yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:50
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        Elazığ'da odunlukta çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da odunlukta çıkan yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

        Bu esnada yangına müdahale etmek isterken yaralanan ev sahibi R.K. (65) sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Odunlukta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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