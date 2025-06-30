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        Elazığ'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki kamyonun damperinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:00
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        Elazığ'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki kamyonun damperinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Yenikaya köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 12 ACJ 654 plakalı kamyonun damperinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, kamyonun damperinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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