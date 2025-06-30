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        Elazığ'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:59
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        Elazığ'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Sağrılı köyü Zafran mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir köy evi hasar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, köy kırsalında çıkan yangına ekiplerin çok hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirtti.

        Yangına 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Alacakaya ve Maden Belediyesine ait itfaiye araçları ve 20 personelle müdahale bulunulduğunu aktaran Hatipoğlu, "20 personel olay yerinde bu örtü yangınını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Maalesef bir vatandaşımıza ait ev biraz hasar aldı, onun dışında şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok ve başka bir zarar söz konusu değil. Üstün bir fedakarlık içerisinde çalışan başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün personeli olmak üzere tüm ekibimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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