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        Elazığ'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren kadın boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:41
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        Elazığ'da baraj gölüne giren kadın boğuldu
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        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren kadın boğuldu.

        Aydıncık köyü mevkisinde dün ailesiyle piknik yapmak için baraj gölü kıyısına giden D.T, serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra D.T'nin suda çırpındığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        D.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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