        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da "iftara 5 kala" programı kapsamında sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı

        AK Parti Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca "iftara 5 kala" programı kapsamında sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Keban'da "iftara 5 kala" programı kapsamında sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı

        AK Parti Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca "iftara 5 kala" programı kapsamında sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.

        AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ-Sivas kara yolunun Fırat Nehri Köprüsü mevkisinde geçen sürücülere ve yolculara iftarlık ikramında bulundu.

        Adsız, ramazan ayını çeşitli etkinliklerle geçirdiklerini belirterek, "Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte hissetmek ve bu ruhu yaymak için iftara 5 kala programını gerçekleştiriyoruz.Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

