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        Elazığ'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak ağaçlara ve tel çite çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 02:48 Güncelleme: 10.07.2025 - 02:48
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        Elazığ'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak ağaçlara ve tel çite çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Gümüşhane'den aldığı hasta ve refakatçisini Malatya'daki hastaneye götüren K.M. idaresindeki 29 AAC 381 plakalı ambulans, Elazığ-Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlanın etrafını çevreleyen ağaçlar ile tel çite çarptı.

        Kazada, hasta ile refakatçisi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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