Elazığ'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'den aldığı hasta ve refakatçisini Malatya'daki hastaneye götüren K.M. idaresindeki 29 AAC 381 plakalı ambulans, Elazığ-Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlanın etrafını çevreleyen ağaçlar ile tel çite çarptı.

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