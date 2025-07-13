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        Ağın'da Voleybol Turnuvası düzenlenecek

        Ağın'da, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Voleybol Turnuvası yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:18
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        Ağın'da Voleybol Turnuvası düzenlenecek
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        Ağın'da, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Voleybol Turnuvası yapılacak.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, turnuvaya katılmak isteyen takımların 16 Temmuz'a kadar İlçe Müdürlüklerine müracaat edebileceklerini belirtti.

        Turnuvanın 21 Temmuz'da Ağın Şehit Öğretmen Rüstem Şen Kapalı Spor Salonu'nda başlayacağını bildiren Adıgüzel, "Turnuvanın ilçemize hayırlı olmasını, dostluk ve kardeşlik bilinci ile oynanmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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