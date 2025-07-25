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        Elazığ'da tabancayla rastgele ateş açan zanlıya müdahale sırasında 1 polis yaralandı

        Elazığ'da havaya rastgele ateş açan ve 1 polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:42
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        Elazığ'da tabancayla rastgele ateş açan zanlıya müdahale sırasında 1 polis yaralandı
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        Elazığ'da havaya rastgele ateş açan ve 1 polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen bir kişi havaya rastgele ateş açtı.

        Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.

        İkna çabaları sırasında açtığı ateş sonucu 1 polis memurunu yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi.

        Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den bilgi aldı.

        Hatipoğlu, burada yaptığı açıklamada, "İlimizde sabah erken saatlerde madde kullanımında olan bir kişi kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. Bu kişi çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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