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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyaretleri

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:38
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        Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyaretleri
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        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köylere ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, beraberinde daire amirleri ile Demirçarık, Altunayva ve Balkayası köylerini ziyaret etti.

        Vatandaşları toplantı yapan Yılmaz, sorun ve talepleri aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili kurumlara yönlendirildi. Amacımız sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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