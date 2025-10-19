Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 01:20 Güncelleme: 19.10.2025 - 01:20
        Elazığ'da otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı.

        B.Ç'nin kullandığı 23 AGD 772 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan 2 yaya, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

