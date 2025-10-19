Elazığ'da otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı
B.Ç'nin kullandığı 23 AGD 772 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 yaya, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
