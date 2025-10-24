Ağın'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulunda Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Filistin'e destek kermesi yapıldı.
Kermese, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaymakam Yılmaz, kermese katılan vatandaşlara teşekkür etti.
