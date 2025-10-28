Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
