        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:23
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

