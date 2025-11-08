Habertürk
        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

        Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 14 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin arama çalışmasını dördüncü günde de umutla sürdürdüğünü söyledi.

        Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Polat, şu ana kadar Bilen ile ilgili herhangi bir iz veya emareye rastlamadıklarını bildirdi.

        - "Ekipler bugün özellikle mısır tarlası bölgesine yoğunlaşacak"

        Dün gece asılsız ihbarlarla da uğraştıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Ancak hiçbir ihbarı göz ardı etmiyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Dün yaklaşık 230 kişilik bir ekiple çalıştık, bugün de 200 kişiye yakın ekibimiz hazır durumda. Kamu kuruluşları, karayolları, belediye, UMKE, emniyet ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte daha titiz bir çalışma yürüteceğiz. Malatya ve Diyarbakır'dan getirilen dronlar ve İHA'lar bugün yeniden havalanacak. Veysel, otizmli ve konuşma yeteneği olmayan özel bir çocuk. Yeme ve su ihtiyacını da kendi başına gideremiyor bu nedenle en küçük bir bilgi sahibi olan ya da gözlemde bulunan vatandaşlarımızın yetkililere haber vermelerini rica ediyoruz."

        Arama çalışmalarının çocuğun geçmişte gittiği alanlar da dikkate alınarak sürdüğünü aktaran Polat, "Veysel'in bulunması için üç günde 30-35 kilometrelik alan tarandı. Bugün de yaklaşık 10 kilometrelik bölgede çalışma yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, Veysel daha önce de evinden ayrılmış. Onların belirlediği güzergahlarda yeniden arama yapacağız. Ekipler bugün özellikle mısır tarlası bölgesine yoğunlaşacak. Bölge çok sık yapıda. Dron ve ekiplerle detaylı tarama yapılacak." ifadelerini kullandı.

        - "Tek dileğimiz bir an önce sağ bulunması"

        Veysel Bilen'in akrabası Mehmet Kaya da aile olarak büyük bir endişe içinde olduklarını dile getirdi.

        Umutla Veysel'in sağ bulunmasını beklediklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Bilgileri sadece resmi kurumlardan alıyoruz. Veysel üç kardeşten biri ve üçü de otizmli. Veysel'in ikiz kız kardeşi ve bir ağabeyi var. Zaman zaman evden ayrılıyordu ama 1-2 saat içinde bulunuyordu. Çevredeki insanlar tanıdığı için genelde bize ya da polise haber veriyorlardı. Kafamızda herhangi bir şüphe yok. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Veysel acıkınca ya da susayınca bunu ifade edemiyor. Düşse ya da yaralansa da acıyı hissetmeyebilir. Ayağı kırılsa hissetmez. Tek dileğimiz bir an önce sağ bulunması."

